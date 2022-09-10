Стенд для обучения mikrotik

EVE-NG – тестовая среда для Mikrotik Router OS

У Cisco есть удобный инструмент, используемый для отладки или обучения, Cisco Packet Tracer. У Mikrotik таких вещей нет, но для создания тестовой среды можно использовать виртуальную машину EVE-NG. Для этого будем использовать VMware Workstation.

VMware Workstation уже установлен, больше интересен процесс установки и настройки EVE-NG. Скачиваем готовый образ с сайта разработчиков. Для наших целей вполне подходит бесплатная версия Community.

Там же можно скачать клиентский пакет для Windows, который установит все необходимое для запуска приложений telnet, vnc, wireshark, rdp.

Теперь импортируем скачанный образ в VMware Workstation. Для того, чтобы устройства из тестовой среды имели доступ к интернет, а мы наоборот могли пользоваться winbox для подключения к виртуальным роутерам снаружи тестовой среды, добавим второй сетевой адаптер в режиме моста с физическим сетевым интерфейсом компьютера.

После запуска виртуальной машины, на экране консоли отобразится приветствие в виде IP адреса и строчкой для ввода логина, а после пароля.

После авторизации откроется мастер настроек, который предложит установить ip, dns, gateway, hostname и тд. После сервер должен загрузится полностью и можно заходить на веб интерфейс по ip-адресу

Следующим шагом добавим Mikrotik Cloud router в эмулятор.

Скачиваем актуальный релиз, архив образа chr-6.46.4.img.zip с сайта производителя. Извлекаем из скачанного архива chr-6.46.4.img.

В консоли EVE создадим папку

Загрузим в нее chr-6.46.4.img с помощью WinSCP

Переходим в папку с образом и конвертируем его в qcow2 формат

Последний шаг – профиксить разрешения

Завершающим этапом будет настройка EVE, чтобы виртуальные роутеры имели доступ к физической сети компьютера, а мы могли ими управлять с помощью Winbox на любом компьютере в локальной сети. Сделаем это на примере интерфейса CLOUD1 (Всего таких интерфейсов 10 в EVE, один из которых – управляющий).

С помощью SSH-консоли на EVE-NG убедимся, что эмулятор видит обе сетевые карты, с помощью следующей команды

Отредактируем настройки сети

Нас интересует настройка интерфейса eth1 и его связка с pnet1. Включим на нём DHCP-клиента

Можно подобным образом подключить и остальные CLOUD-интерфейсы EVE. После этих не сложных настроек, роутеры подключенные к CLOUD1 получают адреса от нашего физического роутера, могут выходить в интернет и доступны для управления из локальной сети.

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Как сдать тест MTCNA (Mikrotik) на 100%

Эта статья будет полезна тем, кто впервые собрался получать сертификат от Mikrotik, но боятся «неизведанно» и профукать деньги.

Я вчера (14-04-2018) сдал тест на MTCNA на 100% и поделюсь с Вами как я достиг этого.

Матёрые админы скажут, что это фигня и этот тест является самым лёгким. Логично, так как это сертификация первого уровня. Это и первый шаг! Но приняв правильную тактику обучения с первого сертификата, то и остальные можно сдать успешно!

Подготовка

Любой сетевой администратор должен на уровне костного мозга понимать сетевую модель OSI. Если Вы считаете, что единица данных на транспортном уровне является бит, то вам слишком рано на MTCNA. То же самое относится и к пониманию протокола IP. Вам надо понимать из чего формируется адресное пространство и как посчитать маску. Практика. Вы должны иметь опыт настройки не только домашних маршрутизаторов TP-Link. Поставьте на виртуалки Cloud Hosted Router и решайте различные кейсы. Без регистрации все порты работают на скорости 1Мбит. Для тестов это вполне хватает. Базовое знание английского языка. Вы всё-таки должны правильно понимать официальный wiki. Хотя бы с переводчиком гугл. Этого ресурса вполне достаточно, чтобы сдать экзамен.

Разумеется, что преподаватель может отвечать на вопросы из общей теории компьютерных сетей, закрывая некоторые пробелы в Ваших знаниях, но это не цель курса.

Всё же считается, что Вы пришли подготовленные.

Зарегистрируйтесь на сайте mikrotik.com и заполните персональные данные корректно.

Если Вы напишите в поле Full name свой ник, то будет забавно получить сертификат на какого-нибудь LeoMaXx. То же самое с e-mail. Вам на адрес электронной почты будут падать инвайты от преподавателя.

Обучение



Курс проводится 3 полных дня и на 4 проводится тестирование

С официальной программой можете ознакомиться на сайте mikrotik.com.

В России курс проводится на русском языке.

Вам выдадут самый дешёвый RouterBoard для проведения лабораторных работ.

Выполняйте ВСЕ задания, которые будет давать преподаватель. Если не можете выполнить — просите помощи преподавателя. Все задания даются с целью, чтобы Вы лучше понимали теорию. Каждая несделанная лаба уменьшает Ваши шансы на сдачу экзамена.

Все вопросы, которые попадались в тесте, подробно рассматривались преподавателем на занятии. Слушайте его внимательно!

Перед занятиями попейте «глицину», чтобы внимательность была хорошей.

Экзамен



На экзамен Вам даётся 1 час и 25 вопросов. Преподаватель открывает доступ к сдаче.

Вы собираетесь с мыслями, успокаиваетесь и жмёте «Start test» в личном кабинете на сайте mikrotik.com.

Вопросы на английском, но есть кнопка «Translate to Russian» над первым вопросом.

Переведутся на русский не все вопросы. Качество перевода оставляет желать лучшего, несмотря на то, что перевод делали люди… Нам преподаватель помогал с переводом непереведённых вопросов. Я ещё контрольно обращался к translate.google.com

Читайте внимательно текст вопроса и ответы. Они могут быть с подвохом. И ничего не додумывайте. Читайте вопросы буквально.

Например есть вопрос: «Какой маской можно соединить два микротика». В вопросе нет указания на тип соединения. Но многие отвечая додумывают про Ethernet, забывая про point-to-point соединения и ставят /29 /30. /32 остаётся без своей заветной галочки. Не вздумайте ставить /31. Микротик не знает RFC 3021!

Справа отсчитывается время и кнопка «Save progress» на случай, если «тырнет» кончится. Но прогресс сам автоматически сохраняется.

Завершив отвечать на вопросы и если время позволяет — проверьте все ответы ещё раз! Я проверяя у себя нашёл ошибку.

Не пытайтесь скопировать весь текст вопросов. Говорят, что тест «схопывается» как не сданный. Так же если Вы опубликуете свои вопросы, то есть шанс, что Вас вычислят и аннулируют сертификат. Данную теорию на себе проверять не стал.

По окончанию теста результат сразу появится на экране. Так же сразу в личном кабинете появится ключ для лицензии L4/P1

Чтобы получить сертификат, то надо сдать хотя бы на 60%. В случае, если Вам не хватило не более 4%, то Вам дадут ещё одни шанс в этот же день. Но в нашей группе этим никому воспользоваться не пришлось. Так уж и эту теорию проверить так же не смог.

Заключение



На эти курсы надо идти не только ради «бумажки», но и для того, чтобы реально поднять свой профессиональный уровень. Мы, всё-таки не в университете, где надо сдать зачёт «лишь бы сдать».

Полученные знания Вам придётся применять на практике.

В интернете легко можно найти список вопросов MTCNA. Надеяться, что Вам попадётся какой-то из этих вопросов — не стоит. Компания Mikrotik постоянно дорабатывает свои тесты.

Но если Вы понимаете, как отвечать на вопросы из этого теста (например способны посчитать пересечение сетей), то на 60% Вы точно сдадите!

Главное не бойтесь! Ничего сверхъестественного в курсе MTCNA нет.

P.S.: Хочу выразить огромную благодарность mikrotik-courses.ru и лично тренеру Николаю Кузнецову

P.P.S:



Не прошло и суток:



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MTCNA (MikroTik Certified Network Associate)

Длительность

3-4 дня

Уровень подготовки

Accociate (базовый тренинг)

Для кого предназначен тренинг

Сетевые и системные администраторы, инженеры техподдержки, менеджеры по продажам продукции MikroTik

Цель

Знакомство с возможностями MikroTik RouterOS, получение навыков по настройке и поиску неисправностей в сетях

Ближайшие тренинги

MTCNA

Расширенный курс MTCNA состоит из 8-ми модулей, в которых рассматриваются следующий материал:

Введение

Информация о компании MikroTik, операционной системе RouterOS и линейке оборудования. Вы узнаете, как организована RouterOS и какие дополнительные возможности можно подключить с помощью отдельных пакетов (package): например, как мониторить бесперебойник фирмы APC и как получать координаты GPS с командной строки. Также познакомитесь с возможностями использования COM-порта и научитесь восстанавливать MikroTik после сбоя при помощи утилиты Netinstall и делать резервные копии конфигурации. В этом модуле также рассматривается поддержка стороннего оборудования в RouterOS: LTE, 3G-модемы, SFP-модули и многое другое.

Routing

В этом модуле рассматривается фундаментальные принципы маршрутизации, в частности, статическая маршрутизация, ее особенности, достоинства и недостатки, сравнение с динамическими протоколами. Флаги (статусы) маршрутов и их интерпретация. Вы узнаете, в каких случаях можно использовать интерфейс в качестве gateway, а каких нет, и почему.

Bridging

В этом модуле вы узнаете и вспомните, что такое мост (bridge), зачем он нужен и где может быть полезен, и где без него не обойтись. Рассматривается возможность объединения интерфейсов 2-го уровня в мост (bridge), а также добавление интерфейсов point-to-point в бридж при помощи BCP (bridge control protocol). Также в этом модуле вы узнаете, как сделать софтварный switch и чем он хуже встроенного хардварного switch’а, входящего в большинство SOHO-моделей MikroTik.

Wireless

Модуль посвящен обзору возможностей оборудования MikroTik в области построения беспроводных Wi-Fi-сетей. Представлен обзор семейства протоколов 802.11 и особенности каждого стандарта: b/g/n/ac. В этом модуле рассматриваются режимы работы беспроводного интерфейса, вы научитесь настраивать MikroTik в качестве Wi-Fi-точки доступа, клиента беспроводной Wi-Fi-сети, а также беспроводного моста. Узнаете, чем отличается стандартный протокол 802.11 от протоколов собственной разработки MikroTik: Nstreme и NV2, а также узнаете про технологию Nstreme Dual. После тренинга вы научитесь защищать вашу Wi-Fi-сеть от несанкционированного доступа и ограничивать полосу пропускания для беспроводных клиентов. Также в модуле рассматриваются инструменты для поиска проблем и отладки работы Wi-Fi-сети при помощи утилит Scan, Sniffer, Snooper, Frequency usage.

Network management

В этом модуле вы познакомитесь режимами работы broadcast-интерфейсов (enabled, proxy-arp, disabled, reply-only); с настройками DHCP-сервера и DHCP-клиента на MikroTik, узнаете, как настраивать нестандартные опции DHCP-сервера, как делать DHCP-reservation на основе MAC-адреса клиента, как ограничить полосу пропускания для клиента и аутентификацию через Radius. Также из этого модуля вы узнаете, какие утилиты помогут вам в мониторинге вашей сети, как использовать возможности SNMP-протокола и какие параметры работы MikroTik можно мониторить с его помощью; как послать письмо с роутера MikroTik, сделать подробное логирование самых разных событий, а также как общаться с командой техподдержки MikroTik.

Firewall

Модуль посвящен описанию работы межсетевого экрана и его безграничных возможностей. Вы научитесь защищать вашу сеть от доступа извне, сможете гибко настраивать политики сетевой безопасности на вашем роутере, также узнаете про SRC и DST NAT, поймете разницу между action masquerade и src-nat, а также про такой интересный action, как redirect. В модуле также разбирается схема движения пакетов (Packet Flow Diagram) внутри MikroTik RouterOS – краеугольный камень для понимания того, как работает firewall, NAT, QoS, Policy Based Routing и многое другое.

QoS

Данный модуль описывает возможности RouterOS в области управления трафиком. Рассматриваются параметры настройки простых очередей: Simple Queue и специального типа очереди PCQ, разработанного MikroTik. После тренинга вы научитесь гибко манипулировать полосой пропускания для разных типов трафика.

Tunnels

В этом модуле вы узнаете про типы виртуальных частных сетей (VPN), их достоинства и недостатки в сравнении, а также научитесь запускать сервера PPPoE, PPTP, L2TP, SSTP на MikroTik и управлять пользователями локальной базы данных, узнаете, как ограничивать скорость для подключившихся клиентов, добавлять маршрут автоматически к удаленной сети клиента, а также более подробно будет рассмотрена возможность добавления клиента в бридж с помощью BCP.

Ближайшие тренинги MTCNA

21-24 сентября — Казань

— Казань 12-15 октября — Москва

— Москва 17-20 октября — Воронеж

— Воронеж 16-19 ноября — Москва

— Москва 16-19 ноября — Красноярск

— Красноярск 7-10 декабря — Екатеринбург

— Екатеринбург 12-15 декабря — Новосибирск

— Новосибирск 20-23 декабря — Тюмень

Если вашего города нет в списке, напишите нам и мы сможем договориться о его проведении.

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Настроить тестовую среду работы Mikrotik + ЛВС

У меня такая ситуация, на работе хоть я и работаю в коллективе, но по большей части надеюсь только на себя. Т.к. в самый трудный момент когда что-то происходит слышать, ой я с этим не работал, а знаешь тут какая-то ошибка возникает как думаешь что это. И вот все в таком духе. Да и мне просто спокойнее когда у меня есть решение, да и процесс обучения захватывает.

Я руководствуюсь следующими правилами:

Собираю всю информацию, читаю заметки, книги, обзоры

Собираю стенд (да долго порой, но это потом окупается)

Разбираю лабораторные работы, придумываю себе задачи

Оформляю как заметки и так везде при работе в IT сфере.

Ну да ладно, сейчас моя цель: это настроить тестовую среду виртуального Mikrotik развернутого, как виртуальная машина на Virtualbox, а уже посредством других VM сервисы и все это связать в месте. Ресурсы под все это дело у меня есть, мой домашний ноутбук Lenovo E555 (16Gb RAM) с этим справляется.

eth1 — выход в интернет (либо же ваша текущая сеть)

eth2 — это локальная сеть (тестовая сеть, внутри которой у меня будут развернуты различные сервисы, к примеру: DC, FileServer, FreePBX, OwnCloud и т. д. Также мне это нужно чтобы разобрать правила для Mikrotik по защите их (сервисов), пробросу порта, разграничения пропускной способности и т. д.)

Конфигурационный файл для Mikrotik (по заметке) развернутый будет следующий:

# apr/16/2017 12:56:20 by RouterOS 6.38.5

set [ find default-name=ether1 ] name=WAN1

add name=dhcp_pool0 ranges=10.10.10.2-10.10.10.254

add address-pool=dhcp_pool0 interface=bridge1 name=dhcp1

/tool user-manager customer

set admin access=own-routers,own-users,own-profiles,own-limits,config-payment-gw

/interface bridge port

add bridge=bridge1 interface=ether2

add address=10.10.10.1/24 interface=bridge1 network=10.10.10.0

add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=WAN1

add dhcp-options=hostname,clientid interface=WAN1

/ip dhcp-server network

add address=10.10.10.0/24 gateway=10.10.10.1

set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8

/ip firewall address-list

add address=8.8.8.8 list=DNS1WAN1

/ip firewall filter

add action=accept chain=input protocol=icmp

add action=accept chain=forward protocol=icmp

add action=accept chain=input connection-state=established

add action=accept chain=forward connection-state=established

add action=accept chain=input connection-state=related

add action=accept chain=forward connection-state=related

add action=drop chain=input connection-state=invalid

add action=drop chain=forward connection-state=invalid

add action=accept chain=input dst-port=22 in-interface=WAN1 protocol=tcp

add action=accept chain=input dst-port=8291 in-interface=WAN1 protocol=tcp

add action=accept chain=forward protocol=udp

add action=accept chain=input protocol=udp

add action=accept chain=forward src-address=10.10.10.0/24

add action=accept chain=input src-address=10.10.10.0/24

add action=drop chain=input

add action=drop chain=forward

/ip firewall mangle

add action=mark-connection chain=forward in-interface=WAN1 new-connection-mark=\

add action=mark-routing chain=prerouting connection-state=new dst-address-list=\

/ip firewall nat

add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.10.10.0/24

add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=2222 log=yes protocol=tcp to-addresses=\

#error exporting /routing pim

#error exporting /routing rip

#error exporting /routing ripng

set contrast=0 enabled=no port=parallel type=24×4

/system lcd page

set time disabled=yes display-time=5s

set resources disabled=yes display-time=5s

set uptime disabled=yes display-time=5s

set packets disabled=yes display-time=5s

set bits disabled=yes display-time=5s

set version disabled=yes display-time=5s

set identity disabled=yes display-time=5s

set bridge1 disabled=yes display-time=5s

set WAN1 disabled=yes display-time=5s

set ether2 disabled=yes display-time=5s

set ether3 disabled=yes display-time=5s

set ether4 disabled=yes display-time=5s

/tool user-manager database

На заметку: вместо 8.8.8.8 нужно прописать DNS своего провайдера, либо сервер где крутится роль DNS.

Если поднимаем тестовую VM на которой проверяем получение сетевого адреса,карта должна быть соответствующая в свойствах контейнера Virtualbox: (см. скриншот ниже)

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.

Если DHCP не поднимаем, см. заметку, то чтобы VM получила доступ в интернет прописываем:

и прописываем шлюз по умолчанию: s udo route add default gw 10.10.10.1 (это для Ubuntu систем)

и доступ в интернет появляется.

На Windows (у меня в качестве теста есть: Windows Server 2012 R2 Standard) системе в таком случае задаю вручную сетевой адрес:

Address: 10.10.10.2

Netmask: 255.255.255.0

Gateway: 10.10.10.1

DNS: 10.10.10.1

C:\Users\Administrator>ping navy.org

Pinging navy.org [104.27.163.99] with 32 bytes of data:

Reply from 104.27.163.99: bytes=32 time=3ms TTL=252

Reply from 104.27.163.99: bytes=32 time=3ms TTL=252

Reply from 104.27.163.99: bytes=32 time=3ms TTL=252

Reply from 104.27.163.99: bytes=32 time=3ms TTL=252

Ping statistics for 104.27.163.99:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Average = 3ms

Вывод все работает.

Дополнения к текущей заметки: косяк с этими правилами выше не работает правило проброса порта:

[admin@MikroTik] > ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp in-interface=WAN1 dst-port=2222 action=dst-nat to-addresses=10.10.10.2 to-ports=22

Сканирую через nmap и ничего, отрабатывает правило только подключение к самому Mikrotk, нашел, доступ блокирует вот это правило:

[admin@MikroTik] > ip firewall filter add chain=forward action=drop

Блокирую его и NAT работает. Так что если будет использовать «Проброс порта» то данное правило следует отключить.

Теперь имея вот такую виртуальную среду можно собирать тестовую среду, как если бы у Вас физически был интернет, после он приходил и Mikrotik (аппаратный), а далее Ваша сеть. Короче, это просто небольшая заготовка. Пока все, на этом я прощаюсь, с уважением автор блога Олло Александр aka ekzorchik.