Mikrotik несколько подсетей на одном интерфейсе

о том, чего нет в мануалах

несколько подсетей на одном микротике

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Как правильно оформить вопрос.

Прежде чем начать настройку роутера, представьте, как это работает. Попробуйте почитать статьи об устройстве интернет-сетей. Убедитесь, что всё, что Вы задумали выполнимо вообще и на данном оборудовании в частности.

Не нужно изначально строить Наполеоновских планов. Попробуйте настроить простейшую конфигурацию, а усложнения добавлять в случае успеха постепенно.

Пожалуйста, не игнорируйте правила русского языка. Отсутствие знаков препинания и неграмотность автора топика для многих гуру достаточный повод проигнорировать топик вообще.

1. Назовите технологию подключения (динамический DHCP, L2TP, PPTP или что-то иное)

2. Изучите темку «Действия до настройки роутера».

viewtopic.php?f=15&t=2083

3. Настройте согласно выбранного Вами мануала

4. Дочитайте мануал до конца и без пропусков, в 70% случаев люди просто не до конца читают статью и пропускают важные моменты.

5. Если не получается, в Winbox открываем терминал и вбиваем там /export hide-sensitive. Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.

6. Нарисуйте Вашу сеть, рисунок (схему) сюда. На словах может быть одно, в действительности другое.

Блин извините за тупой вопрос. но что то я завис. Как сделать несколько подсетей на одном микроте? и чтобы у всех был интернет, но разный доступ к сервисам и другим подсетям..

допустим у микрота есть несколько физ. портов. В эти порты воткнуты свитчи, за каждым из свитчей какая-то сетка.

Все эти физ порты объеденены в один бридж, который имеет адрес 192.168.1.1/24

я же хочу чтобы у меня было несколько подсетей, например 192.168.2.Х 192.168.5.Х и так далее, но каждой из них раздать определенную скорость в инет, определенные доступы к сервисам и к другим подсетям.

как это сделать? просто всунуть в бридж другую маску? но я как бы не хочу делать очень большой широковещательный домен..

подозреваю что в этом деле как то замешаны бриджи. может можно как то создать несколько бриджей каждый для своей подсети? но как?

на работе:

ядро сети: CCR1016-12S-1S+

ТД: Groove A52 (на одной из них капсман) + мелкие RBcAPL-2nD

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Разделение локальной сети с помощью VLAN на Mikrotik

Функция VLAN (Virtual Local Area Network) позволяет создать несколько виртуальных интерфейсов на одном физическом сетевом интерфейсе. С помощью VLAN можно разделять или объединять сегменты локальной сети, независимо от ее физической топологии.

1. Настройка MikroTik VLAN

1.1 Сброс настроек роутера

Настройку роутера MikroTik будем выполнять с чистой конфигурации. Поэтому полностью сбросим конфигурацию роутера через программу Winbox:

Откройте в меню New Terminal; Введите команду systemreset; Нажмите кнопку y на клавиатуре, чтобы подтвердить сброс настроек.

После перезагрузки роутера откройте Winbox, и в появившемся окне нажмите кнопку Remove Configuration для очистки конфигурации.

1.2 Настройка WAN порта

Настроим WAN порт роутера, к которому подключен кабель провайдера. Как выполнить статические настройки или PPPoE можете посмотреть в статье настройка роутера MikroTik. В нашем случае маршрутизатор получает настройки от провайдера автоматически по DHCP, поэтому делаем динамическую настройку:

Откройте меню IP – DHCP Client; В появившемся окне нажмите красный плюсик; В новом окне в списке Interface: выбираем WAN интерфейс ether1; Нажимаем кнопку OK для сохранения настроек.

После этого в столбце IP Adress появится IP адрес WAN порта, полученный от провайдера.

Проверяем наличие соединения с интернетом:

Откройте New Terminal; Введите команду ping ya.ru, чтобы пропинговать сайт ya.ru.

Пошли пинги по 20ms, значит есть соединение с интернетом. Завершаем выполнение ping нажатием клавиш Ctrl+C.

1.3 Объединение LAN портов в Bridge

Чтобы компьютеры офисной сети, подключенные по кабелю к разным LAN портам роутера, могли связываться друг с другом, объединим порты роутера в мост Bridge.

Добавляем интерфейс Bridge:

Откройте меню Bridge; Нажмите “красный плюсик”; В поле Name укажите название интерфейса bridge_main; Нажмите кнопку ОК.

Добавляем LAN порты в Bridge:

Перейдите на вкладку Ports; Нажмите “красный плюсик”; В списке Interface выберите второй порт роутера ether2; В списке Bridge выберите интерфейс bridge_main; Нажмите кнопку ОК.

Добавьте аналогичным образом в bridge_main порты ether3, ether4 и ether5. В итоге у вас должен появиться список портов, как на рисунке ниже.

1.4 Добавление VLAN интерфейса

Создадим на интерфейсе bridge_main виртуальный интерфейс с названием vlan2, который позволит изолировать Wi-Fi точку HotSpot от сети предприятия.

Откройте меню Interfaces; Перейдите на вкладку VLAN; Нажмите “красный плюсик”; В появившемся окне в поле Name указываем название интерфейса vlan2; В поле VLAN ID указываем идентификатор виртуальной сети, равный 2. Сетевое оборудование с поддержкой VLAN не оперирует именами виртуальных сетей, а использует цифры от 1 до 4094. VLAN ID – это, по сути, имя виртуального интерфейса, которое будет использоваться оборудованием между собой. Единицу в качестве идентификатор использовать не рекомендуется, поскольку некоторые производители используют VLAN ID 1 в качестве значения по умолчанию; В списке Interface выбираем интерфейс bridge_main; Нажимаем кнопку OK для создания VLAN интерфейса.

Назначение IP адресов локальным сетям

Компьютеры сети предприятия и гостевой будут находиться в разных подсетях. Сеть предприятия будет использовать подсеть 192.168.88.1/24, а гостевая сеть 192.168.10.1/24. Настроим IP адреса локальных сетей.

Настройка IP адреса сети предприятия:

Откройте меню IP – Addresses; Нажмите “красный плюсик”; В поле Address введите 192.168.88.1/24; В списке Interface выберите интерфейс bridge_main; Нажимаем кнопку OK.

Настройка IP адреса гостевой сети:

Откройте меню IP – Addresses; Нажмите “красный плюсик”; В поле Address введите 192.168.10.1/24; В списке Interface выберите виртуальный интерфейс vlan2; Нажимаем кнопку OK.

1.5 Настройка пула адресов

Компьютерам сети предприятия и гостевой сети будем по DHCP присваивать IP адреса из разных подсетей. Сеть предприятия будет использовать диапазон 192.168.88.2–192.168.88.254, а гостевая сеть 192.168.10.2–192.168.10.254. Зададим с помощью пула диапазоны IP адресов.

Добавляем диапазон IP адресов предприятия:

Откройте меню IP – Pool; Нажмите “красный плюсик”; В появившемся окне в поле Name укажите название dhcp_pool_main; В поле Addresses пропишите диапазон 192.168.88.2–192.168.88.254 ; Нажмите кнопку OK для сохранения пула адресов.

Добавляем диапазон IP адресов гостевой сети аналогичным образом:

Нажмите “красный плюсик”; В появившемся окне в поле Name указываем название dhcp_pool_vlan2; В поле Addresses прописываем диапазон 192.168.10.2–192.168.10.254 ; Нажимаем кнопку OK для сохранения пула адресов.

1.6 Настройка DHCP серверов

Чтобы компьютеры получали сетевые настройки автоматически, необходимо настроить DHCP сервера. Поскольку у нас будут две сети, то нужно настроить два DHCP сервера.

Настраиваем DHCP сервер внутренней сети предприятия:

Откройте меню IP – DHCP server; Нажмите “красный плюсик”; В появившемся окне в поле Name укажите название dhcp_server_main; В списке Interface выберите интерфейс офисной сети bridge_main; В списке Address Pool выберите пул IP адресов dhcp_pool_main, которые будут присваиваться компьютерам предприятия; Нажмите кнопку OK.

Настраиваем DHCP сервер гостевой сети аналогичным образом:

Нажмите “красный плюсик”; В появившемся окне в поле Name укажите название dhcp_server_vlan2; В списке Interface выберите виртуальный интерфейс гостевой сети vlan2; В списке Address Pool выберите пул IP адресов dhcp_pool_vlan2, которые будут присваиваться гостевым ноутбукам; Нажмите кнопку OK.

Теперь переходим на вкладку Networks и добавляем наши сети:

Добавляем сеть предприятия:

Нажмите “красный плюсик”; В поле Address укажите сеть предприятия 192.168.88.0/24; В поле Gateway укажите адрес шлюза 192.168.88.1; В поле Netmask укажите маску 24; В поле DNS Servers укажите адрес DNS сервера 192.168.88.1; Нажмите кнопку OK.

Добавляем гостевую сеть:

Нажмите “красный плюсик”; В поле Address укажите сеть предприятия 192.168.10.0/24; В поле Gateway укажите адрес шлюза 192.168.10.1; В поле Netmask укажите маску 24; В поле DNS Servers укажите адрес DNS сервера 192.168.10.1; Нажмите кнопку OK.

1.7 Настройка DNS сервера

Откройте меню IP – DNS и нажмите кнопку Settings; Поставьте галочку Allow Remote Request; Нажмите кнопку OK.

1.8 Включение NAT

Чтобы компьютеры имели выход в интернет, нужно настроить NAT для двух сетей.

Настройка NAT для внутренней сети предприятия:

Откройте меню IP – Firewall; Перейдите на вкладку NAT; Нажмите “красный плюсик”;

В списке Chain выберите srcnat; В поле Src. Address укажите диапазон IP адресов сети предприятия 192.168.88.0/24; В списке Out Interface выберите WAN порт ether1, на который приходит интернет от провайдера;

Перейдите на вкладку Action; В списке Action выберите masquerade; Нажмите кнопку OK.

Настройка NAT для гостевой сети выполняется аналогичным образом, только используется другой диапазон IP адресов и порт vlan2:

Нажмите “красный плюсик”; В списке Chain выберите srcnat; В поле Src. Address укажите диапазон IP адресов гостевой сети 192.168.10.0/24; В списке Out Interface выберите WAN порт ether1, на который приходит интернет от провайдера; Перейдите на вкладку Action; В списке Action выберите masquerade; Нажмите кнопку OK.

1.9 Изоляция подсетей

Чтобы компьютеры из офисной сети и сети хотспота не видели друг друга, нужно изолировать подсети. Это можно сделать двумя способами: через Firewall или правила маршрутизации Route Rules. Мы опишем, как изолировать подсети в MikroTik с помощью Route Rules.

Откройте меню IP – Routes; Перейдите на вкладку Rules; Нажмите “красный плюсик”; В поле Src. Address укажите офисную подсеть 192.168.88.0/24; В поле Dst. Address укажите гостевую подсеть 192.168.10.0/24; В списке Action выберите unreachable; Нажмите кнопку OK.

Добавляем второе правило аналогичным образом, только меняем местами подсети.

Нажмите “красный плюсик”; В поле Src. Address укажите офисную подсеть 192.168.10.0/24; В поле Dst. Address укажите гостевую подсеть 192.168.88.0/24; В списке Action выберите unreachable; Нажмите кнопку OK.

Настройка роутера MikroTik для использования VLAN выполнена. Теперь приступим к настройке точки доступа EnGenius EAP150 с поддержкой VLAN.