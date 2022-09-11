- Mikrotik несколько подсетей на одном интерфейсе
- несколько подсетей на одном микротике
- Разделение локальной сети с помощью VLAN на Mikrotik
- 1. Настройка MikroTik VLAN
- 1.1 Сброс настроек роутера
- 1.2 Настройка WAN порта
- 1.3 Объединение LAN портов в Bridge
- 1.4 Добавление VLAN интерфейса
- Назначение IP адресов локальным сетям
- 1.5 Настройка пула адресов
- 1.6 Настройка DHCP серверов
- 1.7 Настройка DNS сервера
- 1.8 Включение NAT
- 1.9 Изоляция подсетей
Mikrotik несколько подсетей на одном интерфейсе
о том, чего нет в мануалах
несколько подсетей на одном микротике
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Как правильно оформить вопрос.
Прежде чем начать настройку роутера, представьте, как это работает. Попробуйте почитать статьи об устройстве интернет-сетей. Убедитесь, что всё, что Вы задумали выполнимо вообще и на данном оборудовании в частности.
Не нужно изначально строить Наполеоновских планов. Попробуйте настроить простейшую конфигурацию, а усложнения добавлять в случае успеха постепенно.
Пожалуйста, не игнорируйте правила русского языка. Отсутствие знаков препинания и неграмотность автора топика для многих гуру достаточный повод проигнорировать топик вообще.
1. Назовите технологию подключения (динамический DHCP, L2TP, PPTP или что-то иное)
2. Изучите темку «Действия до настройки роутера».
viewtopic.php?f=15&t=2083
3. Настройте согласно выбранного Вами мануала
4. Дочитайте мануал до конца и без пропусков, в 70% случаев люди просто не до конца читают статью и пропускают важные моменты.
5. Если не получается, в Winbox открываем терминал и вбиваем там /export hide-sensitive. Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.
6. Нарисуйте Вашу сеть, рисунок (схему) сюда. На словах может быть одно, в действительности другое.
Блин извините за тупой вопрос. но что то я завис. Как сделать несколько подсетей на одном микроте? и чтобы у всех был интернет, но разный доступ к сервисам и другим подсетям..
допустим у микрота есть несколько физ. портов. В эти порты воткнуты свитчи, за каждым из свитчей какая-то сетка.
Все эти физ порты объеденены в один бридж, который имеет адрес 192.168.1.1/24
я же хочу чтобы у меня было несколько подсетей, например 192.168.2.Х 192.168.5.Х и так далее, но каждой из них раздать определенную скорость в инет, определенные доступы к сервисам и к другим подсетям.
как это сделать? просто всунуть в бридж другую маску? но я как бы не хочу делать очень большой широковещательный домен..
подозреваю что в этом деле как то замешаны бриджи. может можно как то создать несколько бриджей каждый для своей подсети? но как?
на работе:
ядро сети: CCR1016-12S-1S+
ТД: Groove A52 (на одной из них капсман) + мелкие RBcAPL-2nD
Разделение локальной сети с помощью VLAN на Mikrotik
Функция VLAN (Virtual Local Area Network) позволяет создать несколько виртуальных интерфейсов на одном физическом сетевом интерфейсе. С помощью VLAN можно разделять или объединять сегменты локальной сети, независимо от ее физической топологии.
1. Настройка MikroTik VLAN
1.1 Сброс настроек роутера
Настройку роутера MikroTik будем выполнять с чистой конфигурации. Поэтому полностью сбросим конфигурацию роутера через программу Winbox:
- Откройте в меню New Terminal;
- Введите команду systemreset;
- Нажмите кнопку y на клавиатуре, чтобы подтвердить сброс настроек.
После перезагрузки роутера откройте Winbox, и в появившемся окне нажмите кнопку Remove Configuration для очистки конфигурации.
1.2 Настройка WAN порта
Настроим WAN порт роутера, к которому подключен кабель провайдера. Как выполнить статические настройки или PPPoE можете посмотреть в статье настройка роутера MikroTik. В нашем случае маршрутизатор получает настройки от провайдера автоматически по DHCP, поэтому делаем динамическую настройку:
- Откройте меню IP – DHCP Client;
- В появившемся окне нажмите красный плюсик;
- В новом окне в списке Interface: выбираем WAN интерфейс ether1;
- Нажимаем кнопку OK для сохранения настроек.
После этого в столбце IP Adress появится IP адрес WAN порта, полученный от провайдера.
Проверяем наличие соединения с интернетом:
- Откройте New Terminal;
- Введите команду ping ya.ru, чтобы пропинговать сайт ya.ru.
Пошли пинги по 20ms, значит есть соединение с интернетом. Завершаем выполнение ping нажатием клавиш Ctrl+C.
1.3 Объединение LAN портов в Bridge
Чтобы компьютеры офисной сети, подключенные по кабелю к разным LAN портам роутера, могли связываться друг с другом, объединим порты роутера в мост Bridge.
Добавляем интерфейс Bridge:
- Откройте меню Bridge;
- Нажмите “красный плюсик”;
- В поле Name укажите название интерфейса bridge_main;
- Нажмите кнопку ОК.
Добавляем LAN порты в Bridge:
- Перейдите на вкладку Ports;
- Нажмите “красный плюсик”;
- В списке Interface выберите второй порт роутера ether2;
- В списке Bridge выберите интерфейс bridge_main;
- Нажмите кнопку ОК.
Добавьте аналогичным образом в bridge_main порты ether3, ether4 и ether5. В итоге у вас должен появиться список портов, как на рисунке ниже.
1.4 Добавление VLAN интерфейса
Создадим на интерфейсе bridge_main виртуальный интерфейс с названием vlan2, который позволит изолировать Wi-Fi точку HotSpot от сети предприятия.
- Откройте меню Interfaces;
- Перейдите на вкладку VLAN;
- Нажмите “красный плюсик”;
- В появившемся окне в поле Name указываем название интерфейса vlan2;
- В поле VLAN ID указываем идентификатор виртуальной сети, равный 2. Сетевое оборудование с поддержкой VLAN не оперирует именами виртуальных сетей, а использует цифры от 1 до 4094. VLAN ID – это, по сути, имя виртуального интерфейса, которое будет использоваться оборудованием между собой. Единицу в качестве идентификатор использовать не рекомендуется, поскольку некоторые производители используют VLAN ID 1 в качестве значения по умолчанию;
- В списке Interface выбираем интерфейс bridge_main;
- Нажимаем кнопку OK для создания VLAN интерфейса.
Назначение IP адресов локальным сетям
Компьютеры сети предприятия и гостевой будут находиться в разных подсетях. Сеть предприятия будет использовать подсеть 192.168.88.1/24, а гостевая сеть 192.168.10.1/24. Настроим IP адреса локальных сетей.
Настройка IP адреса сети предприятия:
- Откройте меню IP – Addresses;
- Нажмите “красный плюсик”;
- В поле Address введите 192.168.88.1/24;
- В списке Interface выберите интерфейс bridge_main;
- Нажимаем кнопку OK.
Настройка IP адреса гостевой сети:
- Откройте меню IP – Addresses;
- Нажмите “красный плюсик”;
- В поле Address введите 192.168.10.1/24;
- В списке Interface выберите виртуальный интерфейс vlan2;
- Нажимаем кнопку OK.
1.5 Настройка пула адресов
Компьютерам сети предприятия и гостевой сети будем по DHCP присваивать IP адреса из разных подсетей. Сеть предприятия будет использовать диапазон 192.168.88.2–192.168.88.254, а гостевая сеть 192.168.10.2–192.168.10.254. Зададим с помощью пула диапазоны IP адресов.
Добавляем диапазон IP адресов предприятия:
- Откройте меню IP – Pool;
- Нажмите “красный плюсик”;
- В появившемся окне в поле Name укажите название dhcp_pool_main;
- В поле Addresses пропишите диапазон 192.168.88.2–192.168.88.254 ;
- Нажмите кнопку OK для сохранения пула адресов.
Добавляем диапазон IP адресов гостевой сети аналогичным образом:
- Нажмите “красный плюсик”;
- В появившемся окне в поле Name указываем название dhcp_pool_vlan2;
- В поле Addresses прописываем диапазон 192.168.10.2–192.168.10.254 ;
- Нажимаем кнопку OK для сохранения пула адресов.
1.6 Настройка DHCP серверов
Чтобы компьютеры получали сетевые настройки автоматически, необходимо настроить DHCP сервера. Поскольку у нас будут две сети, то нужно настроить два DHCP сервера.
Настраиваем DHCP сервер внутренней сети предприятия:
- Откройте меню IP – DHCP server;
- Нажмите “красный плюсик”;
- В появившемся окне в поле Name укажите название dhcp_server_main;
- В списке Interface выберите интерфейс офисной сети bridge_main;
- В списке Address Pool выберите пул IP адресов dhcp_pool_main, которые будут присваиваться компьютерам предприятия;
- Нажмите кнопку OK.
Настраиваем DHCP сервер гостевой сети аналогичным образом:
- Нажмите “красный плюсик”;
- В появившемся окне в поле Name укажите название dhcp_server_vlan2;
- В списке Interface выберите виртуальный интерфейс гостевой сети vlan2;
- В списке Address Pool выберите пул IP адресов dhcp_pool_vlan2, которые будут присваиваться гостевым ноутбукам;
- Нажмите кнопку OK.
Теперь переходим на вкладку Networks и добавляем наши сети:
Добавляем сеть предприятия:
- Нажмите “красный плюсик”;
- В поле Address укажите сеть предприятия 192.168.88.0/24;
- В поле Gateway укажите адрес шлюза 192.168.88.1;
- В поле Netmask укажите маску 24;
- В поле DNS Servers укажите адрес DNS сервера 192.168.88.1;
- Нажмите кнопку OK.
Добавляем гостевую сеть:
- Нажмите “красный плюсик”;
- В поле Address укажите сеть предприятия 192.168.10.0/24;
- В поле Gateway укажите адрес шлюза 192.168.10.1;
- В поле Netmask укажите маску 24;
- В поле DNS Servers укажите адрес DNS сервера 192.168.10.1;
- Нажмите кнопку OK.
1.7 Настройка DNS сервера
- Откройте меню IP – DNS и нажмите кнопку Settings;
- Поставьте галочку Allow Remote Request;
- Нажмите кнопку OK.
1.8 Включение NAT
Чтобы компьютеры имели выход в интернет, нужно настроить NAT для двух сетей.
Настройка NAT для внутренней сети предприятия:
- Откройте меню IP – Firewall;
- Перейдите на вкладку NAT;
- Нажмите “красный плюсик”;
- В списке Chain выберите srcnat;
- В поле Src. Address укажите диапазон IP адресов сети предприятия 192.168.88.0/24;
- В списке Out Interface выберите WAN порт ether1, на который приходит интернет от провайдера;
- Перейдите на вкладку Action;
- В списке Action выберите masquerade;
- Нажмите кнопку OK.
Настройка NAT для гостевой сети выполняется аналогичным образом, только используется другой диапазон IP адресов и порт vlan2:
- Нажмите “красный плюсик”;
- В списке Chain выберите srcnat;
- В поле Src. Address укажите диапазон IP адресов гостевой сети 192.168.10.0/24;
- В списке Out Interface выберите WAN порт ether1, на который приходит интернет от провайдера;
- Перейдите на вкладку Action;
- В списке Action выберите masquerade;
- Нажмите кнопку OK.
1.9 Изоляция подсетей
Чтобы компьютеры из офисной сети и сети хотспота не видели друг друга, нужно изолировать подсети. Это можно сделать двумя способами: через Firewall или правила маршрутизации Route Rules. Мы опишем, как изолировать подсети в MikroTik с помощью Route Rules.
- Откройте меню IP – Routes;
- Перейдите на вкладку Rules;
- Нажмите “красный плюсик”;
- В поле Src. Address укажите офисную подсеть 192.168.88.0/24;
- В поле Dst. Address укажите гостевую подсеть 192.168.10.0/24;
- В списке Action выберите unreachable;
- Нажмите кнопку OK.
Добавляем второе правило аналогичным образом, только меняем местами подсети.
- Нажмите “красный плюсик”;
- В поле Src. Address укажите офисную подсеть 192.168.10.0/24;
- В поле Dst. Address укажите гостевую подсеть 192.168.88.0/24;
- В списке Action выберите unreachable;
- Нажмите кнопку OK.
Настройка роутера MikroTik для использования VLAN выполнена. Теперь приступим к настройке точки доступа EnGenius EAP150 с поддержкой VLAN.