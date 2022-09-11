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Mikrotik несколько подсетей на одном интерфейсе

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Содержание
  1. Mikrotik несколько подсетей на одном интерфейсе
  2. несколько подсетей на одном микротике
  3. Разделение локальной сети с помощью VLAN на Mikrotik
  4. 1. Настройка MikroTik VLAN
  5. 1.1 Сброс настроек роутера
  6. 1.2 Настройка WAN порта
  7. 1.3 Объединение LAN портов в Bridge
  8. 1.4 Добавление VLAN интерфейса
  9. Назначение IP адресов локальным сетям
  10. 1.5 Настройка пула адресов
  11. 1.6 Настройка DHCP серверов
  12. 1.7 Настройка DNS сервера
  13. 1.8 Включение NAT
  14. 1.9 Изоляция подсетей

Mikrotik несколько подсетей на одном интерфейсе

о том, чего нет в мануалах

несколько подсетей на одном микротике

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Как правильно оформить вопрос.
Прежде чем начать настройку роутера, представьте, как это работает. Попробуйте почитать статьи об устройстве интернет-сетей. Убедитесь, что всё, что Вы задумали выполнимо вообще и на данном оборудовании в частности.
Не нужно изначально строить Наполеоновских планов. Попробуйте настроить простейшую конфигурацию, а усложнения добавлять в случае успеха постепенно.
Пожалуйста, не игнорируйте правила русского языка. Отсутствие знаков препинания и неграмотность автора топика для многих гуру достаточный повод проигнорировать топик вообще.

1. Назовите технологию подключения (динамический DHCP, L2TP, PPTP или что-то иное)
2. Изучите темку «Действия до настройки роутера».
viewtopic.php?f=15&t=2083
3. Настройте согласно выбранного Вами мануала
4. Дочитайте мануал до конца и без пропусков, в 70% случаев люди просто не до конца читают статью и пропускают важные моменты.
5. Если не получается, в Winbox открываем терминал и вбиваем там /export hide-sensitive. Результат в топик под кат, интимные подробности типа личных IP изменить на другие, пароль забить звездочками.
6. Нарисуйте Вашу сеть, рисунок (схему) сюда. На словах может быть одно, в действительности другое.

Блин извините за тупой вопрос. но что то я завис. Как сделать несколько подсетей на одном микроте? и чтобы у всех был интернет, но разный доступ к сервисам и другим подсетям..

допустим у микрота есть несколько физ. портов. В эти порты воткнуты свитчи, за каждым из свитчей какая-то сетка.

Все эти физ порты объеденены в один бридж, который имеет адрес 192.168.1.1/24

я же хочу чтобы у меня было несколько подсетей, например 192.168.2.Х 192.168.5.Х и так далее, но каждой из них раздать определенную скорость в инет, определенные доступы к сервисам и к другим подсетям.

как это сделать? просто всунуть в бридж другую маску? но я как бы не хочу делать очень большой широковещательный домен..

подозреваю что в этом деле как то замешаны бриджи. может можно как то создать несколько бриджей каждый для своей подсети? но как?

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на работе:
ядро сети: CCR1016-12S-1S+
ТД: Groove A52 (на одной из них капсман) + мелкие RBcAPL-2nD

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Разделение локальной сети с помощью VLAN на Mikrotik

Функция VLAN (Virtual Local Area Network) позволяет создать несколько виртуальных интерфейсов на одном физическом сетевом интерфейсе. С помощью VLAN можно разделять или объединять сегменты локальной сети, независимо от ее физической топологии.

1. Настройка MikroTik VLAN

1.1 Сброс настроек роутера

Настройку роутера MikroTik будем выполнять с чистой конфигурации. Поэтому полностью сбросим конфигурацию роутера через программу Winbox:

  1. Откройте в меню New Terminal;
  2. Введите команду systemreset;
  3. Нажмите кнопку y на клавиатуре, чтобы подтвердить сброс настроек.

После перезагрузки роутера откройте Winbox, и в появившемся окне нажмите кнопку Remove Configuration для очистки конфигурации.

1.2 Настройка WAN порта

Настроим WAN порт роутера, к которому подключен кабель провайдера. Как выполнить статические настройки или PPPoE можете посмотреть в статье настройка роутера MikroTik. В нашем случае маршрутизатор получает настройки от провайдера автоматически по DHCP, поэтому делаем динамическую настройку:

  1. Откройте меню IPDHCP Client;
  2. В появившемся окне нажмите красный плюсик;
  3. В новом окне в списке Interface: выбираем WAN интерфейс ether1;
  4. Нажимаем кнопку OK для сохранения настроек.

После этого в столбце IP Adress появится IP адрес WAN порта, полученный от провайдера.

Проверяем наличие соединения с интернетом:

  1. Откройте New Terminal;
  2. Введите команду ping ya.ru, чтобы пропинговать сайт ya.ru.

Пошли пинги по 20ms, значит есть соединение с интернетом. Завершаем выполнение ping нажатием клавиш Ctrl+C.

1.3 Объединение LAN портов в Bridge

Чтобы компьютеры офисной сети, подключенные по кабелю к разным LAN портам роутера, могли связываться друг с другом, объединим порты роутера в мост Bridge.

Добавляем интерфейс Bridge:

  1. Откройте меню Bridge;
  2. Нажмите “красный плюсик”;
  3. В поле Name укажите название интерфейса bridge_main;
  4. Нажмите кнопку ОК.

Добавляем LAN порты в Bridge:

  1. Перейдите на вкладку Ports;
  2. Нажмите “красный плюсик”;
  3. В списке Interface выберите второй порт роутера ether2;
  4. В списке Bridge выберите интерфейс bridge_main;
  5. Нажмите кнопку ОК.

Добавьте аналогичным образом в bridge_main порты ether3, ether4 и ether5. В итоге у вас должен появиться список портов, как на рисунке ниже.

1.4 Добавление VLAN интерфейса

Создадим на интерфейсе bridge_main виртуальный интерфейс с названием vlan2, который позволит изолировать Wi-Fi точку HotSpot от сети предприятия.

  1. Откройте меню Interfaces;
  2. Перейдите на вкладку VLAN;
  3. Нажмите “красный плюсик”;
  4. В появившемся окне в поле Name указываем название интерфейса vlan2;
  5. В поле VLAN ID указываем идентификатор виртуальной сети, равный 2. Сетевое оборудование с поддержкой VLAN не оперирует именами виртуальных сетей, а использует цифры от 1 до 4094. VLAN ID – это, по сути, имя виртуального интерфейса, которое будет использоваться оборудованием между собой. Единицу в качестве идентификатор использовать не рекомендуется, поскольку некоторые производители используют VLAN ID 1 в качестве значения по умолчанию;
  6. В списке Interface выбираем интерфейс bridge_main;
  7. Нажимаем кнопку OK для создания VLAN интерфейса.
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Назначение IP адресов локальным сетям

Компьютеры сети предприятия и гостевой будут находиться в разных подсетях. Сеть предприятия будет использовать подсеть 192.168.88.1/24, а гостевая сеть 192.168.10.1/24. Настроим IP адреса локальных сетей.

Настройка IP адреса сети предприятия:

  1. Откройте меню IP – Addresses;
  2. Нажмите “красный плюсик”;
  3. В поле Address введите 192.168.88.1/24;
  4. В списке Interface выберите интерфейс bridge_main;
  5. Нажимаем кнопку OK.

Настройка IP адреса гостевой сети:

  1. Откройте меню IP – Addresses;
  2. Нажмите “красный плюсик”;
  3. В поле Address введите 192.168.10.1/24;
  4. В списке Interface выберите виртуальный интерфейс vlan2;
  5. Нажимаем кнопку OK.

1.5 Настройка пула адресов

Компьютерам сети предприятия и гостевой сети будем по DHCP присваивать IP адреса из разных подсетей. Сеть предприятия будет использовать диапазон 192.168.88.2–192.168.88.254, а гостевая сеть 192.168.10.2–192.168.10.254. Зададим с помощью пула диапазоны IP адресов.

Добавляем диапазон IP адресов предприятия:

  1. Откройте меню IP – Pool;
  2. Нажмите “красный плюсик”;
  3. В появившемся окне в поле Name укажите название dhcp_pool_main;
  4. В поле Addresses пропишите диапазон 192.168.88.2–192.168.88.254 ;
  5. Нажмите кнопку OK для сохранения пула адресов.

Добавляем диапазон IP адресов гостевой сети аналогичным образом:

  1. Нажмите “красный плюсик”;
  2. В появившемся окне в поле Name указываем название dhcp_pool_vlan2;
  3. В поле Addresses прописываем диапазон 192.168.10.2–192.168.10.254 ;
  4. Нажимаем кнопку OK для сохранения пула адресов.

1.6 Настройка DHCP серверов

Чтобы компьютеры получали сетевые настройки автоматически, необходимо настроить DHCP сервера. Поскольку у нас будут две сети, то нужно настроить два DHCP сервера.

Настраиваем DHCP сервер внутренней сети предприятия:

  1. Откройте меню IP – DHCP server;
  2. Нажмите “красный плюсик”;
  3. В появившемся окне в поле Name укажите название dhcp_server_main;
  4. В списке Interface выберите интерфейс офисной сети bridge_main;
  5. В списке Address Pool выберите пул IP адресов dhcp_pool_main, которые будут присваиваться компьютерам предприятия;
  6. Нажмите кнопку OK.

Настраиваем DHCP сервер гостевой сети аналогичным образом:

  1. Нажмите “красный плюсик”;
  2. В появившемся окне в поле Name укажите название dhcp_server_vlan2;
  3. В списке Interface выберите виртуальный интерфейс гостевой сети vlan2;
  4. В списке Address Pool выберите пул IP адресов dhcp_pool_vlan2, которые будут присваиваться гостевым ноутбукам;
  5. Нажмите кнопку OK.

Теперь переходим на вкладку Networks и добавляем наши сети:

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Добавляем сеть предприятия:

  1. Нажмите “красный плюсик”;
  2. В поле Address укажите сеть предприятия 192.168.88.0/24;
  3. В поле Gateway укажите адрес шлюза 192.168.88.1;
  4. В поле Netmask укажите маску 24;
  5. В поле DNS Servers укажите адрес DNS сервера 192.168.88.1;
  6. Нажмите кнопку OK.

Добавляем гостевую сеть:

  1. Нажмите “красный плюсик”;
  2. В поле Address укажите сеть предприятия 192.168.10.0/24;
  3. В поле Gateway укажите адрес шлюза 192.168.10.1;
  4. В поле Netmask укажите маску 24;
  5. В поле DNS Servers укажите адрес DNS сервера 192.168.10.1;
  6. Нажмите кнопку OK.

1.7 Настройка DNS сервера

  1. Откройте меню IP – DNS и нажмите кнопку Settings;
  2. Поставьте галочку Allow Remote Request;
  3. Нажмите кнопку OK.

1.8 Включение NAT

Чтобы компьютеры имели выход в интернет, нужно настроить NAT для двух сетей.

Настройка NAT для внутренней сети предприятия:

    1. Откройте меню IP – Firewall;
    2. Перейдите на вкладку NAT;
    3. Нажмите “красный плюсик”;
    1. В списке Chain выберите srcnat;
    2. В поле Src. Address укажите диапазон IP адресов сети предприятия 192.168.88.0/24;
    3. В списке Out Interface выберите WAN порт ether1, на который приходит интернет от провайдера;
  1. Перейдите на вкладку Action;
  2. В списке Action выберите masquerade;
  3. Нажмите кнопку OK.

Настройка NAT для гостевой сети выполняется аналогичным образом, только используется другой диапазон IP адресов и порт vlan2:

  1. Нажмите “красный плюсик”;
  2. В списке Chain выберите srcnat;
  3. В поле Src. Address укажите диапазон IP адресов гостевой сети 192.168.10.0/24;
  4. В списке Out Interface выберите WAN порт ether1, на который приходит интернет от провайдера;
  5. Перейдите на вкладку Action;
  6. В списке Action выберите masquerade;
  7. Нажмите кнопку OK.

1.9 Изоляция подсетей

Чтобы компьютеры из офисной сети и сети хотспота не видели друг друга, нужно изолировать подсети. Это можно сделать двумя способами: через Firewall или правила маршрутизации Route Rules. Мы опишем, как изолировать подсети в MikroTik с помощью Route Rules.

  1. Откройте меню IP – Routes;
  2. Перейдите на вкладку Rules;
  3. Нажмите “красный плюсик”;
  4. В поле Src. Address укажите офисную подсеть 192.168.88.0/24;
  5. В поле Dst. Address укажите гостевую подсеть 192.168.10.0/24;
  6. В списке Action выберите unreachable;
  7. Нажмите кнопку OK.

Добавляем второе правило аналогичным образом, только меняем местами подсети.

  1. Нажмите “красный плюсик”;
  2. В поле Src. Address укажите офисную подсеть 192.168.10.0/24;
  3. В поле Dst. Address укажите гостевую подсеть 192.168.88.0/24;
  4. В списке Action выберите unreachable;
  5. Нажмите кнопку OK.

Настройка роутера MikroTik для использования VLAN выполнена. Теперь приступим к настройке точки доступа EnGenius EAP150 с поддержкой VLAN.

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